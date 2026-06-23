Представители турбизнеса смогут воспользоваться в Прикамье новым инструментом поддержки

Новая возможность использования займа вызвана быстрым ростом в Прикамье внутреннего туризма. В 2025 году в регионе побывали более 1,5 млн человек. Глэмпинги — быстрый и востребованный формат, который позволяет открывать новые объекты без долгого и дорогого капитального строительства. Условия льготного займа для клиентов компании не изменились. Ставка составляет 5% годовых, сумма — от 5 до 15 млн рублей, срок — до пяти лет. Заем можно погасить досрочно, не платя при этом штрафов и комиссий.