В Ростове погиб выпавший из окна седьмого этажа 2-летний ребенок

«23 июня 2026 года 2-летний мальчик, находясь в квартире, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно забрался на подоконник окна спальни, створка которого находилась в открытом положении. Прислонившись к москитной сетке, не рассчитанной на удержание веса ребёнка, мальчик выпал из окна», — сообщили в ведомстве.