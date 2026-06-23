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В Ростове погиб выпавший из окна седьмого этажа 2-летний ребенок

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летнего ребенка в результате падения из окна многоквартирного дома в Ростове-на-Дону (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 2-летнего ребенка в результате падения из окна многоквартирного дома в Ростове-на-Дону (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«23 июня 2026 года 2-летний мальчик, находясь в квартире, расположенной на седьмом этаже многоквартирного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно забрался на подоконник окна спальни, створка которого находилась в открытом положении. Прислонившись к москитной сетке, не рассчитанной на удержание веса ребёнка, мальчик выпал из окна», — сообщили в ведомстве.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и соседей. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной картины случившегося.