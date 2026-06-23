Сцена праздника «Алые паруса» соединит черты вокзала и порта

На Дворцовой развернулась строительная площадка: возводится масштабный сценический комплекс.
«Как на настоящей стройке, работают монтажники, спецтехника, краны, манипуляторы, — рассказал технический директор концертной части праздника Алексей Булгаков. — За визуальной легкостью и красотой архитектуры стоит сложнейшая инженерная основа. Сцена — это прежде всего технологическое сооружение, где все продумано до деталей: силовые конструкции, механизмы, оборудование, экранные поверхности и декоративные элементы».
Центральным образом сценографии станет портал, который объединит в себе черты вокзала с перроном и порта с причалом. Он будет олицетворять начало большого пути к мечте.
В сценографии «Алых парусов» всегда присутствует образ корабля — главного символа праздника, отмечает художник-постановщик концертной части Николай Орлов. Эта традиция продолжается: одна из декораций будут напоминать трубу парохода, а также образы мачты и маяка.
Ведущие будут двигаться по сцене на специальной платформе на радиоуправлении, напоминающей бумажный кораблик. А в финале на глазах у тысяч выпускников из детского рисунка вырастет большой корабль мечты, который отправится в большое плавание.
Но в этом году к водному транспорту присоединится и железнодорожный: на Дворцовую прибудет «поезд будущего». По размерам он сравним с настоящим: его длина — пятнадцать метров. Состав доставили из Москвы в разобранном виде, а на месте проведения праздника собрали и протестировали.
На изготовление конструкций сцены и части декораций ушло 8,5 тонн металла. При этом использовались 3D-резка и другие современные технологии. Высота отдельных элементов превышает 30 метров, а площадь экранных поверхностей сложной формы составляет более тысячи квадратных метров. При этом радиусные, раздвижные и уходящие в перспективу экраны станут полноценными участниками шоу. Один из них, выполненный в форме паруса, будет установлен на высоте 22 метра.
Праздник выпускников «Алые паруса-2026» начнется вечером 27 июня. На Дворцовой площади пройдет концертная часть с участием известных исполнителей. Хедлайнером станет певица Елка. После полуночи на Неве развернется водно-пиротехническое шоу. Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» вдоль Дворцовой набережной под алыми парусами.