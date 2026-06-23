Сцена праздника «Алые паруса» соединит черты вокзала и порта

На изготовление конструкций сцены и части декораций ушло 8,5 тонн металла. При этом использовались 3D-резка и другие современные технологии. Высота отдельных элементов превышает 30 метров, а площадь экранных поверхностей сложной формы составляет более тысячи квадратных метров. При этом радиусные, раздвижные и уходящие в перспективу экраны станут полноценными участниками шоу. Один из них, выполненный в форме паруса, будет установлен на высоте 22 метра.