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В лесопарках и усадьбах Москвы запустят бесплатные интерактивные туристические маршруты с технологией дополненной реальности

Все AR-маршруты будут бесплатными для пользователей и станут доступны в рамках единого городского туристического портала.

В столичных парках и музеях-усадьбах начнется пилотное внедрение интерактивных экскурсионных маршрутов с использованием технологий дополненной реальности (AR).

Новый цифровой проект позволит москвичам и туристам с помощью смартфонов увидеть утраченные исторические памятники и воссоздать атмосферу прошлых веков, сообщили в Мосгорпарке.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, посетителям достаточно будет отсканировать специальные QR-коды, установленные на информационных стелах вдоль прогулочных маршрутов. При наведении камеры телефона на местность на экране устройства появится детальная 3D-реконструкция объектов архитектуры, ландшафтных садов или исторических событий, происходивших в этой локации сотни лет назад.

«На первом этапе проект охватит пять знаковых площадок, среди которых музеи-заповедники “Царицыно”, “Коломенское” и усадьба “Кусково”. Например, в “Царицыно” пользователи смогут увидеть первоначальные проекты дворцового ансамбля, которые не сохранились до наших дней, а в “Коломенском” — детально рассмотреть деревянный дворец царя Алексея Михайловича в его историческом окружении. Все виртуальные модели создавались совместно с профессиональными историками, архитекторами и реставраторами», — рассказали организаторы проекта.

В Мосгорпарке добавили, что все AR-маршруты будут бесплатными для пользователей и станут доступны в рамках единого городского туристического портала. Запуск пилотных зон запланирован на первую половину июля.

Напомним, ранее в столице стартовал масштабный историко-культурный фестиваль «Усадьбы Москвы», в программу которого вошли сотни бесплатных мероприятий под открытым небом, включая исторические пикники, концерты классической музыки и иммерсивные театральные представления.

Фото на главной russpass.ru.