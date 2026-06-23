В лесопарках и усадьбах Москвы запустят бесплатные интерактивные туристические маршруты с технологией дополненной реальности

«На первом этапе проект охватит пять знаковых площадок, среди которых музеи-заповедники “Царицыно”, “Коломенское” и усадьба “Кусково”. Например, в “Царицыно” пользователи смогут увидеть первоначальные проекты дворцового ансамбля, которые не сохранились до наших дней, а в “Коломенском” — детально рассмотреть деревянный дворец царя Алексея Михайловича в его историческом окружении. Все виртуальные модели создавались совместно с профессиональными историками, архитекторами и реставраторами», — рассказали организаторы проекта.