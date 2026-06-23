Волгоградцев предупредили о сборе конфиденциальной информации от лица главы района

Отметим, по данным властей, данные сообщения носят ложный характер. Районная администрация не рассылает письма и сообщения с просьбами предоставить реквизиты организаций, сканы паспортов, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты и пароли третьим лицам. В случае необходимости запросы оформляются на официальном бланке с подписью и печатью и отправляются Почтой России.