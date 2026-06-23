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В Воронеже вторую неделю ищут 35-летнюю женщину

Женщина ушла из дома в Железнодорожном районе 11 июня и до сих пор не выходит на связь.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали ориентировку на пропавшую 35-летнюю жительницу Воронежа. О местонахождении Алины Матросовой неизвестно с 11 июня, сообщили в группе регионального подразделения во вторник, 23 июня.

Горожанка проживает с семьей в Железнодорожном районе областного центра. С момента ее исчезновения прошло уже почти две недели.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Всех, кто знает, где сейчас находится Алина, или видел ее после 11 июня, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно) или в службу спасения по номеру 112. Любая информация может быть важной.

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