Что с запасом продуктов в Севастополе

«Крупные супермаркеты и гипермаркеты торговых сетей Севастополя перешли на новый график работы: с 07:00 до 20:00 — по указу губернатора Михаила Развожаева для обеспечения безопасности и стабильного снабжения жителей товарами первой необходимости», — сказано на сайте правительства города.
Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.
«Департамент продолжает ежедневный мониторинг ценовой ситуации на предприятиях торговли города. Еженедельно специалисты ведомства проводят рейды для проверки наличия товарных запасов на полках и контроля за соблюдением ценовых соглашений. Всего достаточно», — цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Также, по словам Казанджиевой, последнюю неделю в городе произошло снижение цен на свежие огурцы, белокочанную капусту и репчатый лук, поскольку начинается сбор нового урожая. Незначительный рост в пределах полутора процентов зафиксирован только на товары длительного хранения, что связано с изменением отпускной цены производителя, а не торговой наценки.
10 предприятий торговли продолжают выполнять условия ценового соглашения и обслуживают 123 магазина, где наценка на определенные виды социально значимых товаров зафиксирована на уровне от 0 до 15%.
В Севастополе ранее ввели временные вынужденные ограничения на время на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия, сообщал губернатор Михаил Развожаев.