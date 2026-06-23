Что с запасом продуктов в Севастополе

Новый график работы не касается магазинов площадью до 600 квадратных метров, аптек и киосков — они работают в обычном режиме. Предприятия общественного питания открыты с 08:00 до 20:00. При этом подчеркивается, что ритейлеры успешно оптимизировали логистику, поставки продуктов идут штатно, а запасы базовых продуктов в среднем по городу составляют от одной недели до месяца.