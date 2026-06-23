Травматизм на железной дороге снизился почти на 8% в январе-мае

В январе-мае 2026 года число случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги снизилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс‑службе ГЖД. За пять месяцев по собственной неосторожности травмы получили 36 человек.
По данным ГЖД, основные причины происшествий — переход путей перед приближающимся поездом и поражение электротоком. Для предупреждения травматизма железнодорожники проводят совместные рейды с правоохранительными органами и профилактические мероприятия в школах. В мае в рамках акции «Уступи дорогу поездам!» участниками тематических программ стали почти 19,5 тыс. детей и родителей, а на станциях и перегонах организовали около 1,8 тыс. рейдов.
Железная дорога остаётся зоной повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила личной безопасности, быть внимательными в зоне движения поездов и не пользоваться гаджетами на платформах и при переходе путей.
Ранее сообщалось, что акция о безопасности на ж/д путях завершилась в Нижегородской области.