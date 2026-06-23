Травматизм на железной дороге снизился почти на 8% в январе-мае

В январе-мае 2026 года число случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги снизилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс‑службе ГЖД. За пять месяцев по собственной неосторожности травмы получили 36 человек.