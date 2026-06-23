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Травматизм на железной дороге снизился почти на 8% в январе-мае

За пять месяцев на объектах инфраструктуры пострадали 36 человек — все по собственной неосторожности.

В январе-мае 2026 года число случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Горьковской железной дороги снизилось почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс‑службе ГЖД. За пять месяцев по собственной неосторожности травмы получили 36 человек.

По данным ГЖД, основные причины происшествий — переход путей перед приближающимся поездом и поражение электротоком. Для предупреждения травматизма железнодорожники проводят совместные рейды с правоохранительными органами и профилактические мероприятия в школах. В мае в рамках акции «Уступи дорогу поездам!» участниками тематических программ стали почти 19,5 тыс. детей и родителей, а на станциях и перегонах организовали около 1,8 тыс. рейдов.

Железная дорога остаётся зоной повышенной опасности. Граждан призывают соблюдать правила личной безопасности, быть внимательными в зоне движения поездов и не пользоваться гаджетами на платформах и при переходе путей.

Ранее сообщалось, что акция о безопасности на ж/д путях завершилась в Нижегородской области.