В чем важность первого года жизни. Как не испортить психику младенцу

Согласно нейробиологии, первый год жизни — фундамент всего. В это время закладывается способность доверять, справляться со стрессом и строить отношения, уточнил в программе «Родительский контроль» на Радио РБК Борис Олейников, детский нейрохирург, серфер и многодетный отец.
«Каждую секунду в мозге младенца миллионы новых связей. И главный фактор — не игрушки, а отзывчивый взрослый рядом. Когда малыш плачет и вы подходите, его стрессовая система учится правильно включаться и выключаться. Он усваивает — мир безопасен. Это безопасная привязанность», — уточнил нейрохирург.
Если ребенка оставляют плакать, чтобы он не приучался к рукам, то его «кортизол зашкаливает». Во взрослом возрасте это может вылиться в тревожность, депрессию и недоверие к миру.
«Мозг младенца не умеет успокаиваться сам. Оставлять прокричаться — это учить его, что на сигнал бедствия никто не придет. Смотрите в глаза, разговаривайте, улыбайтесь. Лицо родителя — лучшая игрушка. Зеркальные нейроны — основа эмпатии — активируются только в живом контакте», — подчеркнул нейрохирург.
Врач напомнил, что первый год жизни — это закладка способности быть счастливым, которая строится с каждым прикосновением и откликом родителя.