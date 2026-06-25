Деинфлюенсеры: зумеры больше не мечтают быть популярными

В какой-то момент и мне стало казаться, что я буквально схожу с ума. Постоянная гонка за недостижимым идеалом, отсутствие прогресса в блоге и попытки найти свой стиль не давали покоя. Ты стараешься, регулярно что-то выкладываешь, следишь за трендами, сравниваешь себя с другими, более популярными блогерами, а внутри все равно ощущение, что ты отстаешь. Соцсети будто шепчут: делай больше, быстрее и лучше, но не объясняют, как и зачем. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что твой контент перестал быть радостью и ты уже не делишься тем, что тебе правда важно, интересно и красиво, а просто пытаешься угадать, что понравится другим пользователям на этот раз.