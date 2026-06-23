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В Омской области ограничат продажу алкоголя в День молодёжи

Ограничения будут действовать в общественных местах, где проходят мероприятия.

В Омской области в День молодёжи 27 июня будут действовать ограничения на приобретение алкоголя. Об этом порталу Om1 Омск сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Будет действовать ограничение в местах проведения массовых мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появилась информация, что вводить ограничения не планируется, однако это недостоверная информация. Также РИА Новости сообщает, что более чем в 40 российских регионах запретят продажу алкоголя в День молодёжи.