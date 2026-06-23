Торговли табаком и алкоголем на «Почте» не будет, заявил Григоренко

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство РФ не планирует разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях «Почты России», заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Госдума во вторник рассматривает в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки для «Почты России». Законопроект, в частности, вводит цифровые почтовые ящики на «Госуслугах», оператором которых станет «Почта», закрепляет за организацией доставку юридически значимых писем и разрешает ей размещать рекламу на платежных квитанциях.
«По поводу поправок ко второму чтению — у нас не планируется каких-то поправок, направленных на то, чтобы в отделениях “Почты России” была возможность торговли алкоголем, табаком и вейпами», — сообщил Григоренко на пленарном заседании ГД.