Торговли табаком и алкоголем на «Почте» не будет, заявил Григоренко

Госдума во вторник рассматривает в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки для «Почты России». Законопроект, в частности, вводит цифровые почтовые ящики на «Госуслугах», оператором которых станет «Почта», закрепляет за организацией доставку юридически значимых писем и разрешает ей размещать рекламу на платежных квитанциях.