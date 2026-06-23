Врач перечислил основные симптомы мелиоидоза

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — у туристки, вернувшейся из Таиланда, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко позже прокомментировал РИА Новости, что риска распространения этой инфекции в России нет.