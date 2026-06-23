Воронежскую компанию обязали заплатить более двух миллионов за загрязнение почвы в Скупой Потудани

О ситуации стало известно после обращения местного жителя — инспекторы Росприроднадзора провели выездную проверку еще в июне 2023 года. Они выяснили, что предприятие через искусственно вырытую канаву сбрасывало жидкие отходы от содержания крупного рогатого скота. При этом часть канавы находилась прямо в водоохранной зоне реки Потудань. Лабораторные анализы подтвердили загрязнение почвы, а размер ущерба оценили в 2 029 599 рублей.