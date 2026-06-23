Прокуратура Красноярска отсеяла недобросовестных исполнителей нацпроектов

Самый громкий случай связан с ИП Заборцевым. Он выиграл контракт на ремонт дорог в трёх районах Красноярска на сумму свыше 263 миллионов рублей. Для победы в торгах предприниматель предоставил справку об опыте выполнения крупного дорожного объекта. Однако прокурорская проверка показала: такого контракта в природе не существовало. Документы оказались липовыми. Теперь в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело за использование подложных бумаг.