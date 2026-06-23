Прокуратура Красноярска отсеяла недобросовестных исполнителей нацпроектов

В первом полугодии 2026 года прокуратура Красноярска взяла под особый контроль реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Главная цель — не допустить к бюджетным деньгам компании и индивидуальных предпринимателей, которые пытаются пробиться на торги обманным путём.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, итогом проверок стало попадание в реестр недобросовестных поставщиков сразу четырёх исполнителей. Среди них — трое индивидуальных предпринимателей и одно общество с ограниченной ответственностью. Теперь на два года им закрыт доступ к государственным и муниципальным заказам.
Самый громкий случай связан с ИП Заборцевым. Он выиграл контракт на ремонт дорог в трёх районах Красноярска на сумму свыше 263 миллионов рублей. Для победы в торгах предприниматель предоставил справку об опыте выполнения крупного дорожного объекта. Однако прокурорская проверка показала: такого контракта в природе не существовало. Документы оказались липовыми. Теперь в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело за использование подложных бумаг.
Нечистоплотным оказался и ИП Шматько. Он участвовал в закупках на ремонт городских фонтанов и благоустройство парка в посёлке Новосёлово. Представленные им сведения о прежних достижениях также не выдержали проверки — документы вызвали сомнения у надзорного ведомства. Материалы переданы в следствие для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Ещё один предприниматель — ИП Сукиасян — лишился подряда на ремонт водного сооружения у культурного центра после того, как вскрылись нарушения уже в процессе работы.
А ООО «КСТС» пыталось участвовать в благоустройстве общественных территорий в Красноярске и Ачинске, хотя по закону не имело на это права. Прокуратура настояла на расторжении контрактов и привлечении компании к ответственности.
На всех этапах — от торгов до исполнения — сотрудники ведомства держали руку на пульсе, добиваясь справедливых решений и блокируя попытки обмана. В итоге все четыре нарушителя внесены в «чёрный список» на два года.
В ведомстве подчёркивают: нацпроекты — это не просто отчёты, а реальные дороги, парки и скверы для людей. И строить их должны те, кто доказывает свою квалификацию не бумажками, а настоящими делами.
Ранее мы сообщали, что дело возбудили после ночного вторжения в детский лагерь «Таежный» в Туве.