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Крупные магазины Севастополя перешли на новый график работы

Они будут открыты с семи утра до восьми вечера.

Источник: Комсомольская правда

Крупные севастопольские магазины перешли на новый график работы, теперь они будут открыты с семи утра до восьми вечера. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

«Новый режим не коснулся магазинов до 600 квадратных метров, аптек и киосков», — говорится в сообщении.

Все эти объекты работают как обычно. Кафе и рестораны будут работать с восьми утра до восьми вечера. Продукты завозят в сетевые магазины из крымских распределительных центров. В правительстве заверили, что поставки ведутся в штатном режиме.

На сегодняшний день 10 торговых сетей поддерживают цены по соглашению. Наценка на социально значимые товары составляет от 0 до 15%.

«Их можно узнать по голубым ценникам. Одновременно начинает поступать новый урожай — из-за этого овощи “борщевого набора” даже немного подешевели», — заключили в севастопольском правительстве.

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