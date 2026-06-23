Красноярский водитель-бесправник отказался от медосвидетельствования и остался без подаренного матерью внедорожника

Сотрудники предложили ему пройти медицинское освидетельствование в наркодиспансере. Сначала водитель согласился, но после приезда отказался от процедуры. Он объяснил это тем, что принимал лекарства и испугался положительного результата. Отказ от медосвидетельствования при признаках опьянения приравнивается к его подтверждению. Если водитель уже был наказан за такое нарушение, наступает уголовная ответственность.