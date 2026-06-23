Красноярский водитель-бесправник отказался от медосвидетельствования и остался без подаренного матерью внедорожника

В Красноярске в суд направили уголовное дело против водителя, который сел за руль без прав и отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2023 году мужчину уже лишали водительских прав на 1 год 7 месяцев за отказ от медосвидетельствования. Удостоверение он сдал, но в апреле 2026 года снова сел за руль. Водителя остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал 0,000 мг/л, но поведение мужчины и внешние признаки указывали на возможное наркотическое опьянение.
Сотрудники предложили ему пройти медицинское освидетельствование в наркодиспансере. Сначала водитель согласился, но после приезда отказался от процедуры. Он объяснил это тем, что принимал лекарства и испугался положительного результата. Отказ от медосвидетельствования при признаках опьянения приравнивается к его подтверждению. Если водитель уже был наказан за такое нарушение, наступает уголовная ответственность.
Во время следствия мужчина признал вину и раскаялся. Он также рассказал, что автомобиль Nissan X-Trail ему в кредит купила мать. Прокурор утвердил обвинение по статье об управлении автомобилем лицом, которое ранее привлекали к ответственности за отказ от медосвидетельствования. На машину наложили арест. Прокуратура будет настаивать на ее конфискации в доход государства.
Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.