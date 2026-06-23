Екатеринбуржцы не могут улететь в Египет из-за неисправности самолета

Екатеринбуржцы не могут улететь в Египет из-за задержки вылета. Рейс UJ-722 авиакомпании «Almasria Univesal Airlines» должен был вылететь 23 июня в 8 утра, однако сейчас исходя из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет перенесли на 17:00.