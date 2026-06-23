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Екатеринбуржцы не могут улететь в Египет из-за неисправности самолета

Из Екатеринбурга в Шарм-Эль-Шейх задержали почти на 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбуржцы не могут улететь в Египет из-за задержки вылета. Рейс UJ-722 авиакомпании «Almasria Univesal Airlines» должен был вылететь 23 июня в 8 утра, однако сейчас исходя из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылет перенесли на 17:00.

— Причина задержки рейса — неисправность воздушного судна, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало надзорные мероприятия в связи с задержкой рейса. Свердловская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, ожидающих вылета. В аэропорту работает мобильная приемная.

Напомним, что 21 июня екатеринбуржцы застряли в аэропорту Антальи из-за переноса рейса. Вылет перенесли почти на сутки из-за ранее вводимых ограничений на использование воздушного пространства в российских аэропортах.