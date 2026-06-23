В Ростовской области снизился ввод частных домов при росте МКД

— По России за январь-май 2026 года ввели 35 млн квадратных метров, и это минимум за период с 2022 года. Накопленный ввод жилья на 22% ниже объема прошлого года за счет негативной динамики в сегменте ИЖС. При этом ввод МКД превышает прошлогодний уровень на 8%, — говорится в отчете.