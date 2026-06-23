В Красноярске остановили ввоз партии заражённых персиков и абрикосов из Узбекистана

С 1 по 21 июня 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили 8398 тонн свежих фруктов и овощей, привезенных из Узбекистана. В ходе лабораторных исследований, оказалось, что в шести случаях персики, абрикосы и нектарины были заражены карантинными вредителями — восточной и персиковой плодожоркой. Кроме того, в свежем перце был обнаружен западный цветочный трипс. Чтобы защитить сельское хозяйство региона от угрозы ввоза вредителей собственнику заражённой продукции (общим весом 18,3 тонны) было выдано уведомление о необходимости принятия мер. Фрукты и овощи подвергли обработке специальными препаратами, разрешёнными к применению и безвредными для человека, сообщили в пресс-службе ведомства.