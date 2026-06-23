Как бывший детсад стал центром притяжения пенсионеров в Волжском?

Идея родилась у активных горожан, когда они побывали в социальном центре в Санкт-Петербурге и решили: у них будет лучше, пишет РИАЦ. Власти инициативу поддержали и выделили под проект пустующее здание бывшего детсада. В наши дни оно стало местом, где пожилые волжане могут провести время, общаясь со своими ровесниками, получить необходимую помощь и открыть мир новых увлечений.