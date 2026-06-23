Как бывший детсад стал центром притяжения пенсионеров в Волжском?

Прийти за помощью и предложить ее можно в будни с 9:00 до 16:00 в здание на улице Оломоуцкой, 86.
В городе Волжском в здании бывшего детсада на улице Оломоуцкой появился центр притяжения для местных пенсионеров. Волжан пожилого возраста здесь учат шить и петь, кормят бесплатными обедами.
Идея родилась у активных горожан, когда они побывали в социальном центре в Санкт-Петербурге и решили: у них будет лучше, пишет РИАЦ. Власти инициативу поддержали и выделили под проект пустующее здание бывшего детсада. В наши дни оно стало местом, где пожилые волжане могут провести время, общаясь со своими ровесниками, получить необходимую помощь и открыть мир новых увлечений.
В полдень здесь угощают обедами тех, кому за 65. Продукты для готовки дарят неравнодушные горожане. Они же привезли в центр столы и стулья, телевизор и пианино, холодильники и сплит-системы. Порядок в центре наводят волонтеры.
Здесь проводят множество праздников — Масленицу и Наурыз, Курбан-Байрам и День соседа, отмечают дни рождения и организуют концерты, на которые собираются до 90 человек. Порадовать их спешат местные коллективы.
Для желающих работают две спортивные группы: «Здоровье» и «Активное долголетие», прием ведет мануальный терапевт — специалист принимает пациентов бесплатно.
Сердце центра — музей, в котором есть русская печь и чугунки, ухват и самовар, люлька с куклой и берестяные лапти — всего около 300 экспонатов. Его основатель Надежда Жданкина создала еще и ансамбль «Веселуха» — сами участницы называют его «Старухи-Веселухи».
Центру не хватает рук, которые помогут накормить бабушек и дедушек и навести порядок, а временами просто пообщаться с пожилыми людьми. Нужны и спонсоры, которые могли бы помочь не только деньгами — ненужной, но крепкой мебелью, вещами, техникой.
Прийти за помощью или предложить её можно в рабочие дни с 9:00 до 16:00. Центр расположен в Волжском на улице Оломоуцкой, 86. Телефоны для связи с организаторами — 8−960−890−30−82, 8−937−740−11−22.
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