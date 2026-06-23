Санаторий в Городецком Нижегородской области внедрит бережливые технологии

«Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проведут аудит, определят проблемные места, предложат решения для повышения производительности труда. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.