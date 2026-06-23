Санаторий в Городецком Нижегородской области внедрит бережливые технологии

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) внедрят инструменты бережливого производства в работу санатория «Городецкий» в Нижегородской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Это позволит оптимизировать рабочие процессы и улучшить условия труда сотрудников, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Городецкий санаторий — многопрофильное медицинское учреждение. Оно специализируется на лечении неврологических заболеваний, нарушений здоровья, вызванных вредными условиями труда, болезней опорно-двигательного аппарата.
«Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проведут аудит, определят проблемные места, предложат решения для повышения производительности труда. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Для того чтобы стать участником федерального проекта, необходимо оставить заявку на платформе производительность.рф. Консультации можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.