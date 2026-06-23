Товарный знак межвузовского кампуса «Будущее Пармы» зарегистрирован Роспатентом

Он подчеркнул, что проект представляет собой сложную систему с участием разных образовательных и научных структур. Регистрация товарного знака, по его словам, поможет выстроить единый бренд, упорядочить совместные программы восьми вузов и продвигать пермское высшее образование как единую платформу.