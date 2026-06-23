Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае 24 июня ожидается жара до +34 градусов

Красноярцев предупредили о жаре до +34 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 июня, в центральных и южных округах Красноярского края, Эвенкии и Туве ожидается жара до +34 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичную ситуацию прогнозируют в Туруханском округе, в центральных и южных МО местами мгла и туман. Кроме того, местами сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.

Ранее мы писали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 191,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет.