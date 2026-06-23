В Красноярском крае 24 июня ожидается жара до +34 градусов

Завтра, 24 июня, в центральных и южных округах Красноярского края, Эвенкии и Туве ожидается жара до +34 градусов. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Аналогичную ситуацию прогнозируют в Туруханском округе, в центральных и южных МО местами мгла и туман. Кроме того, местами сохранится высокая пожарная опасность пятого класса.
Ранее мы писали, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила 191,6 тысячи га — наибольшее количество возгораний зафиксировали в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет.