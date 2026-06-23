Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал выпускников военных вузов помнить о судьбах миллионов россиян

Путин: судьба страны находится в руках выпускников военных вузов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.

Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Большом Кремлевском дворце собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

«В военном деле, так же, как и в любом другом деле, существуют вопросы бытового характера, очень много рутины, скучных порой, да и, может, малоприятных вещей в текущей жизни. Но не забывайте — отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны», — сказал глава государства в ходе встречи.

Он подчеркнул, что за этой рутиной военного дела выпускникам военных военных вузов страны никогда не стоит забывать о том, что Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов российского государства.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше