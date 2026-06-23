Путин призвал выпускников военных вузов помнить о судьбах миллионов россиян

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Большом Кремлевском дворце собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
«В военном деле, так же, как и в любом другом деле, существуют вопросы бытового характера, очень много рутины, скучных порой, да и, может, малоприятных вещей в текущей жизни. Но не забывайте — отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны», — сказал глава государства в ходе встречи.
Он подчеркнул, что за этой рутиной военного дела выпускникам военных военных вузов страны никогда не стоит забывать о том, что Вооруженные силы всегда стоят на страже интересов российского государства.