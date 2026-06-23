Путин призвал выпускников военных вузов помнить о судьбах миллионов россиян

«В военном деле, так же, как и в любом другом деле, существуют вопросы бытового характера, очень много рутины, скучных порой, да и, может, малоприятных вещей в текущей жизни. Но не забывайте — отныне и в ваших руках судьбы миллионов граждан России, наших людей и судьба страны», — сказал глава государства в ходе встречи.