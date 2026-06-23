МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал выпускникам военных вузов успехов в профессии, отметив, что их призвание отличает мужество и героизм.
Во вторник Путин встретился с выпускникам вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.
«Удачи вам, с Богом», — сказал глава государства в ходе встречи.
Глава государства назвал военное дело искусством и сложнейшей работой, которая требует мужества и героизма, а также призвал выпускников военных вузов помнить, что отныне и в их руках судьбы миллионов граждан России и судьба страны.
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