Пермский пожарный победил на турнире по кикбоксингу в Португалии

Пожарный из Перми Артём Швецов выиграл международный турнир по кикбоксингу в Португалии, сообщмлм в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Для старшего пожарного 16-й пожарно-спасательной части это был дебютный выход на арену. Как отметили коллеги Артёма, в поединке с опытным бойцом из Азербайджана он продемонстрировал высокий уровень российской школы кикбоксинга.
«Достижение огнеборца доказывает, что физическая подготовка, выдержка и умение действовать в стрессовой ситуации одинаково важны и на соревнованиях, и на пожаре», — отметили в краевом МЧС.
Коллеги-спасатели поздравили Артёма Швецова, тренерский штаб и всю команду с победой.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал про полицейского из Перми Артёма Аминова, который стал первым в своей возрастной категории в соревновании по ультратрейлу. Подробнее — в материале.