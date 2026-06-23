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Пермский пожарный победил на турнире по кикбоксингу в Португалии

Артём Шевцов дебютировал в международной лиге FCE.

Пожарный из Перми Артём Швецов выиграл международный турнир по кикбоксингу в Португалии, сообщмлм в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для старшего пожарного 16-й пожарно-спасательной части это был дебютный выход на арену. Как отметили коллеги Артёма, в поединке с опытным бойцом из Азербайджана он продемонстрировал высокий уровень российской школы кикбоксинга.

«Достижение огнеборца доказывает, что физическая подготовка, выдержка и умение действовать в стрессовой ситуации одинаково важны и на соревнованиях, и на пожаре», — отметили в краевом МЧС.

Коллеги-спасатели поздравили Артёма Швецова, тренерский штаб и всю команду с победой.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал про полицейского из Перми Артёма Аминова, который стал первым в своей возрастной категории в соревновании по ультратрейлу. Подробнее — в материале.

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