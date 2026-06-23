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Более 100 единиц техники для реабилитации поступило в больницы Подмосковья

Медоборудование необходимо для восстановления пациентов после болезни или травмы.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 100 единиц медицинского оборудования для реабилитации направили в больницы Подмосковья, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Техника помогает восстанавливать двигательные функции, координацию и физическую активность после инсультов, полученных травм и перенесенных операций, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Медицинская реабилитация играет важную роль в восстановлении после болезни или травмы. С начала года в больницы Подмосковья поступило 109 единиц реабилитационного оборудования на общую сумму более 125 млн рублей. Новая медтехника уже используется врачами в работе», — сказал Максим Забелин.

Среди поступившего оборудования — тренажеры с биологической обратной связью, аппараты для механотерапии, оборудование для восстановления двигательной активности, комплексы для тренировки равновесия и координации движений. Оборудование получили Щелковская, Чеховская, Солнечногорская, Королевская, Клинская и другие больницы региона, а также областной госпиталь для ветеранов войн.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.