Новая площадка для пляжных видов спорта открылась на севере Волгограда

Возведение спортивного объекта стартовало в 2025 году, благодаря победе проекта «Спорт на песке» в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа». В полуметровую чашу, обустроенную на «Зените» засыпали песок — он и стал основанием будущей площадки. По периметру для устойчивости на начальном этапе были установлены фундаментные блоки, а затем площадку довели до совершенства финишным слоем специального песка мелкой фракции. Для комфорта и безопасности спортсменов и любителей по периметру площадки установлены мачты освещения, натянуты заградительные сетки, уложено мягкое покрытие. Прилегающую к площадке территорию тоже облагородили.