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В администрации Новочеркасска объявили о трех кадровых назначениях

В администрации Новочеркасска состоялся ряд кадровых назначений. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В администрации Новочеркасска состоялся ряд кадровых назначений. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в своих соцсетях.

Уроженец Новочеркасска, 57-летний Андрей Стешенко занял должность заместителя главы администрации города по вопросам экономики, промышленности и транспорта. Он окончил Инженерно-мелиоративный институт, а впоследствии — РГУ по направлению «Юриспруденция». Господин Стешенко имеет опыт работы в судебной системе и органах прокуратуры.

Начальником управления муниципальной инспекции назначен 47-летний Андрей Чемериский, уроженец Норильска. Он окончил Донецкий институт внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность» с квалификацией «Юрист», служил в органах внутренних дел, а затем работал в администрации Советского района Ростова-на-Дону в сфере архитектуры.

44-летний Михаил Шестаков из Ростова-на-Дону возглавил отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей. Чиновник окончил РИНХ по направлению «Коммерция» на юридическом факультете и руководил крупным строительным холдингом.