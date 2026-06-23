В администрации Новочеркасска объявили о трех кадровых назначениях

Начальником управления муниципальной инспекции назначен 47-летний Андрей Чемериский, уроженец Норильска. Он окончил Донецкий институт внутренних дел по специальности «Правоохранительная деятельность» с квалификацией «Юрист», служил в органах внутренних дел, а затем работал в администрации Советского района Ростова-на-Дону в сфере архитектуры.