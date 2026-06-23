Аукцион на охрану «Волгоград Арены» стартовал за 12 166 080 рублей

По данным опубликованной документации на портале госзакупок, услуги ЧОПа планируется оказывать в течение шести месяцев — с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. Аукцион был объявлен 22 июня 2026 года. Участвовать могут только организации с действующей лицензией на охранную деятельность на весь период контракта.