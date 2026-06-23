Аукцион на охрану «Волгоград Арены» стартовал за 12 166 080 рублей

В Волгограде объявлен аукцион на охрану стадиона «Волгоград Арена». Дирекция по эксплуатации спортивного объекта ищет частную охранную организацию для обеспечения безопасности стадиона. Начальная цена контракта составляет 12 166 080 рублей.
По данным опубликованной документации на портале госзакупок, услуги ЧОПа планируется оказывать в течение шести месяцев — с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. Аукцион был объявлен 22 июня 2026 года. Участвовать могут только организации с действующей лицензией на охранную деятельность на весь период контракта.
В условиях тендера указано, что подрядчик должен обеспечить безопасность спортивного объекта и контроль доступа на территорию стадиона.
Ранее сообщалось, что на месте «Волгафита» в Волгограде откроют женский фитнес-клуб.