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МВД предупредило про взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске

МВД объяснило взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел предупредило про взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске.

В Витебске состоятся мероприятия, связанный с проверкой готовности подразделений МВД к обеспечению общественного порядка во время проведения «Славянского базара».

В связи с этим 23 и 24 июня 2026 года на протяжении дня может быть временно ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Кроме того, не исключено передвижение специальной и военной техники. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.

Как уточнили в ведомстве, один из этапов проверки проведут на территории концертной площадки «Летний амфитеатр».

«Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит», — заметили в МВД.

Ранее мы собрали афишу «Славянского базара в Витебске» 2026: полная программа и расписание, кто приедет на 35-й юбилейный фестиваль, цена билетов.

Кстати, «Славянский базар в Витебске» озвучил размер Гран-при конкурса.

Тем временем 35-летние получат бонус, покупая билеты на «Славянский базар в Витебске».