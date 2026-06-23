МВД предупредило про взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске

В связи с этим 23 и 24 июня 2026 года на протяжении дня может быть временно ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Кроме того, не исключено передвижение специальной и военной техники. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.