МВД предупредило про взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске

Министерство внутренних дел предупредило про взрывы и выстрелы рядом с Летним амфитеатром в Витебске.
В Витебске состоятся мероприятия, связанный с проверкой готовности подразделений МВД к обеспечению общественного порядка во время проведения «Славянского базара».
В связи с этим 23 и 24 июня 2026 года на протяжении дня может быть временно ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Кроме того, не исключено передвижение специальной и военной техники. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.
Как уточнили в ведомстве, один из этапов проверки проведут на территории концертной площадки «Летний амфитеатр».
«Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит», — заметили в МВД.
Ранее мы собрали афишу «Славянского базара в Витебске» 2026: полная программа и расписание, кто приедет на 35-й юбилейный фестиваль, цена билетов.
Кстати, «Славянский базар в Витебске» озвучил размер Гран-при конкурса.
Тем временем 35-летние получат бонус, покупая билеты на «Славянский базар в Витебске».