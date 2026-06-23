Дмитрий Чернышенко: 710 социально значимых проектов получат поддержку

Список победителей опубликован на сайте Росмолодежи. Больше всего лауреатов в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Саратовской областях, Карелии и Чеченской Республике. Для победителей подготовлен «НавиГрантор» — памятка, в которой собраны основные ориентиры по реализации проекта, работе с документами и отчетностью. Кроме того, до 16 июля продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты: микрогранты».