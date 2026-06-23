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Дмитрий Чернышенко: 710 социально значимых проектов получат поддержку

Подведены итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты».

Источник: Национальные проекты России

Итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь. Гранты», который проходил по национальному проекту «Молодёжь и дети», подвели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«В этом сезоне 710 социально значимых проектов получат финансирование на общую сумму около 500 миллионов рублей. В их числе инициативы по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант — это и возможность реализовать свой талант, и, безусловно, ответственность за результат», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Список победителей опубликован на сайте Росмолодежи. Больше всего лауреатов в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Саратовской областях, Карелии и Чеченской Республике. Для победителей подготовлен «НавиГрантор» — памятка, в которой собраны основные ориентиры по реализации проекта, работе с документами и отчетностью. Кроме того, до 16 июля продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Росмолодежь. Гранты: микрогранты».

Григорий Гуров отметил, что молодые авторы представляют уникальные социальные практики, которые позволяют решать приоритетные стратегические задачи и расширять спектр возможностей для самореализации молодежи. Росмолодежь готова поддержать победителей на всех этапах реализации гранта для того, чтобы их проекты смогли выйти на качественно новый уровень.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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