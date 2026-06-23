В Уфе в сентябре откроют обновленную детскую библиотеку № 39

«Сначала город своими силами отремонтировал фасад, затем уже нам удалось принять участие в федеральной программе. Делаем все возможное, чтобы дети, которые будут приходить в библиотеку, могли читать в комфортных условиях. Постараемся, помимо оборудования, обновить и книжный фонд», — отметил и. о. главы администрации города Рустам Шарипов.