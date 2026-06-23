В Уфе в сентябре откроют обновленную детскую библиотеку № 39

Об этом сообщили в городской администрации. Готовность объекта уже составляет 46%, все работы выполняются согласно графику. В настоящее время ведутся ремонт стен, полов, устройство вентиляции, электромонтажные работы.
«Сначала город своими силами отремонтировал фасад, затем уже нам удалось принять участие в федеральной программе. Делаем все возможное, чтобы дети, которые будут приходить в библиотеку, могли читать в комфортных условиях. Постараемся, помимо оборудования, обновить и книжный фонд», — отметил и. о. главы администрации города Рустам Шарипов.
Напомним, что в столице Башкирии также продолжается модернизация здания бывшего кинотеатра «Победа». После реконструкции в обновленном здании появится современный зрительный зал на 289 мест, в том числе для маломобильных жителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2025 года.