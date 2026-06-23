«Сам вот-вот утону». Футболисты-любители спасли от смерти целую семью

«В 2011 году я потерял старшего брата, ему тогда было всего 36 лет. Трагедия произошла во время его отдыха на реке в Мордовии, там моя родина. Искали его долго, нашли уже только когда я приехал на место. Я сам доставал его из воды, поэтому стоять и смотреть, как на моих глазах тонут люди, я попросту не мог. Кинулся в реку не раздумывая. О холоде в тот момент не думал, всё происходило на адреналине», — вспоминает Алексей.