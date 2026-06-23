«Сам вот-вот утону». Футболисты-любители спасли от смерти целую семью

Семья из трёх человек едва не утонула во время сплава по реке Вишере. Им на помощь пришли друзья-футболисты. Один из них, 37-летний Алексей Киршев, сам в недалёком прошлом потерял брата, утонувшего в реке. Помня, какое горе он тогда испытал, Алексей без раздумий бросился в воду вместе с товарищами. Как удалось спасти троих человек из ледяной Вишеры — в материале на сайте perm.aif.ru.
Бросились в воду.
Река Вишера популярна среди путешественников-сплавщиков. Её воды текут посреди таёжных лесов. Перекаты, пороги и скалы дарят эмоции любителям экстрима. Удивительные виды нетронутой природы Урала привлекают туристов со всей страны.
Алексей Киршев тоже сплавлялся по реке на севере Пермского края. Мужчина служит в ГУФСИН, увлекается футболом, и на сплав он отправился вместе с товарищами по любительской команде.
Первые два дня прошли в обычных хлопотах. Сплав, стоянка, костёр, готовка, ночёвка. Всё как всегда. На третий день путешественники в лагере на стоянке разбирали туристическое снаряжение. На берегу было многолюдно — около 50 человек — люди ставили палатки, загорали и отдыхали. Сначала никто не обратил внимание на шум моторной лодки. Но вдруг наступила тишина.
Взлянув на реку, Алексей увидел перевёрнутую лодку. Вместе с друзьями — Константином Новых, Дмитрием Иньковым и Владимиром Машановым — мужчина бросился в воду. Как оказалось, смертельная опасность угрожала двум мужчинам и женщине. Алексей подплыл к мужчине, что был дальше всех. Утопавший почти перестал бороться за жизнь.
Добровольный спасатель стал толкать тонущего в сторону берега. Плыть приходилось против течения, и силы быстро таяли. У потерпевшего сработал инстинкт самосохранения, он стал цепляться за спасителя, подминал его под себя в воду, чтобы подняться выше и глотнуть воздуха. Алексей сам чуть не пошёл на дно, но панике не поддавался. Вдали от населённых пунктов, где есть спасатели и медики, он мог рассчитывать только на себя.
«Пока толкал его в сторону берега, казалось сейчас и сам вот-вот утону, сил уже не было совсем. Я изрядно наглотался воды. Течение было довольно сильное, знал, что если я его отпущу, потом его не найти», — рассказывает Алексей.
Когда удалось приблизиться к берегу, мужчину помог вытащить из воды Денис Нохрин, друг Алексея. Его товарищи спасли двух других тонувших. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие пришли в себя.
Семейная трагедия.
В семье у Алексея есть и военные, и врачи и полицейские. С детства он привык: видишь человека в беде — помоги во что бы то ни стало. Кроме того, после пережитой в юности устраты он просто не мог дать людям утонуть.
«В 2011 году я потерял старшего брата, ему тогда было всего 36 лет. Трагедия произошла во время его отдыха на реке в Мордовии, там моя родина. Искали его долго, нашли уже только когда я приехал на место. Я сам доставал его из воды, поэтому стоять и смотреть, как на моих глазах тонут люди, я попросту не мог. Кинулся в реку не раздумывая. О холоде в тот момент не думал, всё происходило на адреналине», — вспоминает Алексей.
Спасёнными на Вишере оказались местная жительница Евдокия и двое её взрослых сыновей. Один из них решил встать в лодке, чтобы помахать туристам на берегу. Лодка потеряла остойчивость и перевернулась. Попав в воду, из-за холода и страха люди начали тонуть.
«Спасибо, родненькие, чем мы можем вас отблагодарить? Вы и меня, и сыновей спасли, как хоть вас звать? Где вас найти?» — обратилась к спасителям женщина, когда пришла в себя.
Удостоверившись, что со спасёнными всё в порядке, мужчины двинулись дальше. Их ждали автобус и дорога домой.
«Только через некоторое время я осознал, что вообще произошло. Когда вытаскивали из воды, думал только о том, какая может произойти трагедия для их близких, если они утонут, ведь я сам прошел через такое горе», — признаётся сотрудник ГУФСИН.
Алексей себя героем не считает, а о случившемся и вовсе умолчал. Но о происшествии узнали коллеги. Они отмечают, что в этом поступке вся суть младшего лейтенанта — он никогда не оставался равнодушен к человеку в беде.
«Я не сделал ничего сверхъестественного и на моем месте так должен поступить любой порядочный человек», — уверен Алексей.