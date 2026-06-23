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В Багратионовском районе аннулирован фиктивный брак местной жительницы с иностранцем

Целью заключения брака являлось оформление иностранцу разрешения на временное проживание.

В Багратионовском районе суд признал недействительным фиктивный брак. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Было установлено, что в августе 2023 года 26-летняя местная жительница заключила брак с 23-летним иностранцем без намерения создать семью. Истинной целью являлось оформление иностранцу разрешения на временное проживание в России.

Районный прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, актовая запись о регистрации брака аннулирована.