В Багратионовском районе аннулирован фиктивный брак местной жительницы с иностранцем

В Багратионовском районе суд признал недействительным фиктивный брак. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Было установлено, что в августе 2023 года 26-летняя местная жительница заключила брак с 23-летним иностранцем без намерения создать семью. Истинной целью являлось оформление иностранцу разрешения на временное проживание в России.
Районный прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, актовая запись о регистрации брака аннулирована.