Эксперт — о проблемах сферы ЖКХ и путях их решения

— Эту статью расходов также называют тарифом, хотя она устанавливается общим собранием собственников. Когда мы говорим, что установили величину оплаты, то это означает, что мы согласовали её с УК или в рамках утверждения сметы ТСЖ или ЖСК. При этом за основу берётся такая величина, как стоимость обслуживания одного квадратного метра жилого или нежилого помещения в многоэтажном доме (МКД). Поскольку эти цифры принимаются на общем собрании, то Госжилнадзор не проверяет обоснованность такой величины.