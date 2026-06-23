В Чечне создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

В числе задач комиссии — внедрение ИИ-решений в экономику, социальную сферу и государственное управление, а также анализ рисков и разработка мер по их минимизации. В состав координационного органа вошли представители профильных органов власти, отраслевых организаций и экспертного сообщества. Отдельное внимание будет уделено развитию кадрового потенциала. В частности, речь идет о внедрении технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, подготовке специалистов и формировании современных цифровых компетенций.