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В Чечне создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

В числе ее задач — внедрение ИИ-решений в экономику, соцсферу и госуправление.

Межведомственная комиссия по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта начала работу в Чеченской Республике в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Она станет ключевым координационным органом, отвечающим за реализацию единой политики в сфере ИИ на региональном уровне, сообщили в министерстве транспорта и связи республики.

В числе задач комиссии — внедрение ИИ-решений в экономику, социальную сферу и государственное управление, а также анализ рисков и разработка мер по их минимизации. В состав координационного органа вошли представители профильных органов власти, отраслевых организаций и экспертного сообщества. Отдельное внимание будет уделено развитию кадрового потенциала. В частности, речь идет о внедрении технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс, подготовке специалистов и формировании современных цифровых компетенций.

Кроме того, комиссия займется выработкой предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере применения ИИ и созданию условий для его безопасного и эффективного использования. Отметим, что создание комиссии позволит системно подойти к внедрению технологий искусственного интеллекта, ускорить цифровую трансформацию региона и повысить эффективность государственного управления.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.