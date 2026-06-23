В Красноярске продлили запрет для большегрузов на мосту «777»

В Красноярске до 31 октября продлили запрет на движение большегрузов по Коркинскому мосту, который также называют мостом «777». Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения связаны с ремонтом переправы. Основные работы на мосту начались в субботу. По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина подрядчик работает ночью, с 21 часа до 6 утра. Днем ремонт останавливают, чтобы не осложнять движение.
Отремонтированные участки дорожники закрывают металлическими листами. Это нужно, чтобы сохранить проезд по всей ширине моста.
Водителей также предупреждают, что ночью на мосту организовано реверсивное движение. Его регулируют с помощью светофора.