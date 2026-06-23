Террасный парк в Нижнем Новгороде готов на 65%

Работы по созданию террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода находятся в активной фазе — такую информацию предоставили в МКУ «ГУММиД».
В настоящий момент строители сосредоточены на возведении пешеходного моста. По оценкам специалистов, общий уровень технической готовности объекта достиг 65%.
Перечень предстоящих задач включает комплексное благоустройство территории, масштабное озеленение и монтаж малых архитектурных форм (МАФов). В ГУММиДе уточнили, что соответствующие обязательства закреплены в договоре, заключённом между компаниями АО «ДиРОН» и АО «Крокус».
Проект стартовал в конце 2023 года. Изначально открытие обновлённого общественного пространства планировалось на 2025 год, но сроки реализации были скорректированы — теперь завершение строительства намечено на ноябрь 2026‑го.
При этом в конце мая СМИ отмечали отсутствие какой-либо заметной активности в строительстве парка. За последние полгода видимый прогресс в обустройстве Почаинского оврага оказался незначительным.
Ранее нижегородской мэрии объяснили отказ от переплаты за парк в Почаине.