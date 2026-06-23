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Почти 70% родителей воронежских выпускников выступили против ЕГЭ

Систему аттестации не одобряют 68% мам и пап 11-классников.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже лишь 24% родителей 11-классников поддерживают Единый госэкзамен, при этом 68% высказались резко против. Такие данные получил сервис по поиску работы SuperJob, опросив экономически активное население города, включая родителей выпускников. Исследованием аналитики поделились 23 июня.

Сторонники ЕГЭ считают, что «экзамен не страшен, страшно то, что им запугивают детей». Противники же уверены: нынешняя система «не нацелена на выращивание поколения с гибким умом, а делает упор на заучивание и алгоритмизацию».

В целом по Воронежу респонденты настроены сдержаннее: только 17% одобряют ЕГЭ, 58% — отрицательно. При этом чем старше участники, тем критичнее отношение: среди молодежи до 35 лет сторонников 22%, а среди опрошенных 45+ — лишь 12%. Также выяснилось, что противников ЕГЭ больше среди людей с высшим образованием, чем у тех, у кого среднее профессиональное.

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