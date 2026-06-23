Почти 70% родителей воронежских выпускников выступили против ЕГЭ

В целом по Воронежу респонденты настроены сдержаннее: только 17% одобряют ЕГЭ, 58% — отрицательно. При этом чем старше участники, тем критичнее отношение: среди молодежи до 35 лет сторонников 22%, а среди опрошенных 45+ — лишь 12%. Также выяснилось, что противников ЕГЭ больше среди людей с высшим образованием, чем у тех, у кого среднее профессиональное.