На Кубани к концу осени отремонтируют участок трассы Тбилисская — Кропоткин

Автомобильная дорога Тбилисская — Кропоткин имеет важное социальное значение, так как это единственный путь между населенными пунктами, который обеспечивает бесперебойное движение транспорта. Обновление этого участка дороги позволит повысить безопасность движения и улучшить связь между населенными пунктами, а также обеспечит комфортный проезд для местных жителей и транзитного транспорта.