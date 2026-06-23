На Кубани к концу осени отремонтируют участок трассы Тбилисская — Кропоткин

Участок трассы Тбилисская — Кропоткин в Кавказском районе Краснодарского края приведут в нормативное состояние к концу ноября этого года. Объект протяженностью более 7 км ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани.
Отрезок дороги, где ведутся работы, находится между станицей Тбилисской и станицей Казанской. Ремонт там стартовал в начале сентября в 2025 году. На первом этапе подрядчик демонтировал существующее покрытие, разобрал дорожную одежду. В настоящее время специалисты уплотняют основание дороги и укладывают выравнивающий слой. Дорожные работы идут с опережением графика.
Автомобильная дорога Тбилисская — Кропоткин имеет важное социальное значение, так как это единственный путь между населенными пунктами, который обеспечивает бесперебойное движение транспорта. Обновление этого участка дороги позволит повысить безопасность движения и улучшить связь между населенными пунктами, а также обеспечит комфортный проезд для местных жителей и транзитного транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.