Что значит слово «нишевый»?

«Нишевое увлечение» означает редкое и нестандартное хобби, «нишевый человек» — человека, который интересуется тем, что за рамки общепринятого, а «нишевый контент» — необычные материалы, не рассчитанные на широкую аудиторию. При этом четких границ у понятия нет: нередко им обозначают все неформатное, редкое или малоизвестное. Например, можно услышать: «У него очень нишевое увлечение — коллекционирование старых пленочных камер», «У тебя нишевый музыкальный вкус», «Она смотрит только нишевое кино» или «Это уже совсем нишевый мем».