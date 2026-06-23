Что значит слово «нишевый»?

Если вы когда-нибудь называли свои плейлисты «слишком нишевыми» или стеснялись признаться в любви к старым камерам — этот текст для вас. Оказывается, у слова «нишевый» куда более широкое значение, чем просто «странный».
Отвечает Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ:
— Слово «нишевый» происходит от слова «ниша», которое восходит к французскому niche «углубление» или «ниша», а еще раньше — к латинскому nidus «гнездо». В современном русском языке этот термин сначала получил распространение в парфюмерной сфере. Нишевыми называли ароматы небольших брендов, создаваемые не для массового покупателя, а для ценителей необычных композиций.
Со временем значение слова расширилось. Сегодня «нишевым» называют все, что ориентировано на сравнительно узкий круг людей и отличается от массовых трендов. Речь может идти о вещах, местах, контенте или даже о человеке с нестандартными интересами и вкусами.
Простыми словами, нишевый — это необычный, не массовый продукт, явление или увлечение, рассчитанное на свою аудиторию. Так можно сказать о редком хобби, авторском кино, музыке вне популярных чартов, винтажной одежде или небольшом ресторане, который знают в основном постоянные посетители. В молодежной среде слово часто используется не столько в рыночном, сколько в культурном смысле.
«Нишевое увлечение» означает редкое и нестандартное хобби, «нишевый человек» — человека, который интересуется тем, что за рамки общепринятого, а «нишевый контент» — необычные материалы, не рассчитанные на широкую аудиторию. При этом четких границ у понятия нет: нередко им обозначают все неформатное, редкое или малоизвестное. Например, можно услышать: «У него очень нишевое увлечение — коллекционирование старых пленочных камер», «У тебя нишевый музыкальный вкус», «Она смотрит только нишевое кино» или «Это уже совсем нишевый мем».
Обычно слово используют, когда хотят подчеркнуть редкость явления, его необычность, узкую аудиторию или дистанцию от мейнстрима. В официальной речи вместо него чаще употребляют более нейтральные слова: «специализированный», «узкопрофильный», «ориентированный на определенную аудиторию», «не массовый», «авторский» или «нетривиальный».