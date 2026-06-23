Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 июня движение у моста через Амур в Хабаровске изменят из-за учений МЧС

На федеральной трассе Р-297 пройдут межведомственные учения по ликвидации последствий ДТП.

В Хабаровске 24 июня на участке федеральной автомобильной дороги Р-297 рядом с мостом через Амур состоятся межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Учения начнутся в 11:00. В ходе тренировки специалисты различных служб отработают взаимодействие при ликвидации последствий серьёзного ДТП и оказании помощи пострадавшим.

В связи с проведением мероприятий возможны временные изменения в организации дорожного движения на данном участке трассы. Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать задержек в пути.

Спасатели рекомендуют автомобилистам внимательно следить за дорожными знаками и указаниями сотрудников, работающих на месте проведения учений. В МЧС подчёркивают, что такие тренировки необходимы для отработки действий экстренных служб в условиях реальных чрезвычайных ситуаций.

Жителей и гостей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше