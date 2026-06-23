24 июня движение у моста через Амур в Хабаровске изменят из-за учений МЧС

В Хабаровске 24 июня на участке федеральной автомобильной дороги Р-297 рядом с мостом через Амур состоятся межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Учения начнутся в 11:00. В ходе тренировки специалисты различных служб отработают взаимодействие при ликвидации последствий серьёзного ДТП и оказании помощи пострадавшим.
В связи с проведением мероприятий возможны временные изменения в организации дорожного движения на данном участке трассы. Водителей просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок, чтобы избежать задержек в пути.
Спасатели рекомендуют автомобилистам внимательно следить за дорожными знаками и указаниями сотрудников, работающих на месте проведения учений. В МЧС подчёркивают, что такие тренировки необходимы для отработки действий экстренных служб в условиях реальных чрезвычайных ситуаций.
Жителей и гостей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные маршруты движения.