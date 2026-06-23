Авторитетный профессор анатомии Рудольф Самусев скончался в Волгограде

— Его многолетняя научная, педагогическая и организаторская деятельность внесла неоценимый вклад в развитие анатомии, гистологии и медицинского образования. Под его руководством были воспитаны поколения врачей, преподавателей и исследователей, а созданные им учебники, атласы и руководства стали настольными книгами для студентов и специалистов в России и далеко за её пределами, — отметили в образовательном учреждении.