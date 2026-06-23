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Нетаньяху заявил о стремлении к независимости в сфере вооружений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении страны добиться независимости от США в сфере производства вооружений. Информацию об этом распространяет агентство EFE.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я чрезвычайно благодарен за поддержку, которую мы получили от наших американских друзей, но мы должны освободиться от зависимости и создать собственную независимую систему производства вооружений», — сказал политик. Он также подчеркнул, что Израиль намерен выпускать оружие самостоятельно. Глава правительства добавил, что его цель — добиться независимости страны в вопросах вооружений.

Слова Нетаньяху перекликаются с позицией министра обороны Израиля Исраэля Каца. Ранее он утверждал, что страна обязана располагать собственными возможностями для проведения операций против Ирана.

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