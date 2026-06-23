Нетаньяху заявил о стремлении к независимости в сфере вооружений

«Я чрезвычайно благодарен за поддержку, которую мы получили от наших американских друзей, но мы должны освободиться от зависимости и создать собственную независимую систему производства вооружений», — сказал политик. Он также подчеркнул, что Израиль намерен выпускать оружие самостоятельно. Глава правительства добавил, что его цель — добиться независимости страны в вопросах вооружений.