В День молодежи в Иркутской области ограничат продажу алкоголя

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области четверо подростков от 12 до 17 лет в марте 2026 года ворвались в квартиру 11-летней девочки и жестоко избили её, снимая происходящее на видео. Трое младших участников прошли перевоспитание в центре для несовершеннолетних, а 17-летней зачинщице предъявлены обвинения по трём статьям. Дело находится в суде, прокуратура также требует компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. Подробности.