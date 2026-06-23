Рейд по самокатчикам и курьерам провела нижегородская ГАИ

По данным Госавтоинспекции, в ходе рейда составлено шесть материалов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Чаще всего водители СИМ не спешивались на пешеходных переходах, передвигались вдвоём на одном электросамокате или игнорировали велодорожку. Нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 800 рублей.