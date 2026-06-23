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Рейд по самокатчикам и курьерам провела нижегородская ГАИ

Во время рейда сотрудники ЦОДД и Госавтоинспекции составили шесть материалов за нарушения.

Сотрудники Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией провели профилактический рейд на Нижне‑Волжской набережной. Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области. Мероприятие было направлено на выявление нарушений ПДД водителями средств индивидуальной мобильности.

По данным Госавтоинспекции, в ходе рейда составлено шесть материалов по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Чаще всего водители СИМ не спешивались на пешеходных переходах, передвигались вдвоём на одном электросамокате или игнорировали велодорожку. Нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 800 рублей.

Сотрудники ЦОДД также проводили разъяснительную работу: напоминали о правилах безопасного движения, необходимости уважать других участников дорожного движения и раздавали профилактические листовки. Всего водителям СИМ передали более 100 информационных материалов.

Ранее сообщалось, что семь оставленных на переходе питбайков эвакуировали в Нижнем Новгороде.