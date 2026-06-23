Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В июне из Нижегородской области выдворили 125 иностранцев

Судебные приставы в июне 2026 года сопроводили на выдворение 125 иностранцев, в том числе гражданина Египта, который нарушил режим пребывания в России. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Судебные приставы в июне 2026 года сопроводили на выдворение 125 иностранцев, в том числе гражданина Египта, который нарушил режим пребывания в России. Об этом сообщили в главном управлении ФССП по Нижегородской области.

Остальные иностранцы, которых выдворили из РФ, являются гражданами Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана и Туркменистана, уточнили в ведомстве.

Нарушители миграционного режима смогут приехать в Россию не ранее чем через пять лет.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе — мае 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 мигранта — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Они нарушили правила въезда или режим пребывания в РФ (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ).