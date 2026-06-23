Замглавы МИД предупредил о росте риска конфликта России и НАТО

«Возрастает риск военного столкновения. Они говорят о том, что будут готовы к 2030 году, поэтому ни в коем случае нельзя допустить установления мира на Украине», — подчеркнул дипломат.
Грушко также отметил, что у России есть все необходимое для защиты своих интересов. По его словам, реальные ресурсы страны позволяют быть готовыми к любому развитию событий и обеспечить оборону западных рубежей.
Напомним, международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве с 23 по 25 июня 2026 года.
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