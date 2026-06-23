Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Замглавы МИД предупредил о росте риска конфликта России и НАТО

Замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил о повышении вероятности прямого военного конфликта между Россией и НАТО. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами на полях форума «Примаковские чтения».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Возрастает риск военного столкновения. Они говорят о том, что будут готовы к 2030 году, поэтому ни в коем случае нельзя допустить установления мира на Украине», — подчеркнул дипломат.

Грушко также отметил, что у России есть все необходимое для защиты своих интересов. По его словам, реальные ресурсы страны позволяют быть готовыми к любому развитию событий и обеспечить оборону западных рубежей.

Напомним, международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в Москве с 23 по 25 июня 2026 года.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше